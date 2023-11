Nie udało się jednak wychować godnych Polski dziedziców – przekonuje Krystyna Pawłowicz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wydaje się rozgoryczona wynikami wyborów. Dała temu wyraz w swoich wpisach w mediach społecznościowych.

Wybory parlamentarne zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Jednak obóz Jarosława Kaczyńskiego straci władzę, ponieważ nie jest w stanie ustanowić koalicji, a nie uzyskał samodzielnej większości.

Wydaje się, że z takiego scenariusza nie jest zadowolona Krystyna Pawłowicz. Sędzia TK jest zaniepokojona i podzieliła się tym w internecie. – Co jakiś czas w Polakach odżywa instynkt samobójczy. Już nie współczuję. Szkoda tylko ofiar życia i krwi naszych Przodków. Kolejny raz wszystko idzie w piach… – podkreśliła. – Nie udało się jednak wychować godnych Polski dziedziców – podsumowała.

Nie udało się jednak wychować godnych Polski dziedziców. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) November 3, 2023

Pawłowicz odniosła się także do słów byłego ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Arndta Freytaga von Loringhovena. Dyplomata dał do zrozumienia, że w interesie Berlina i Warszawy leży „potrzeba ściślejszej integracji Bundeswehry z Siłami Zbrojnymi RP, a w dłuższej perspektywie także trwałe przemieszczenie wojsk niemieckich do Polski”.

– Już niedługo, za sprawą nowego UE traktatu Niemcy znowu, „NA TRWAŁE” zajmą sobie tereny Polski…Zachodniej ? Sny Hitlera po latach, już bez użycia siły spełnią się BEZ OPORU Polaków.. Większość wyborców w RP niedawno, z radością oraz ze słowami „je..ć” i „nienawidzę” dała zgodę… – oświadczyła.