W wieku 72 lat zmarł Krzysztof Zakrzewski, znany aktor serialowy i dubbingowy. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich.

Krzysztof Zakrzewski to znany polski aktor serialowy i dubbingowy. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w serialu „Polskie drogi”, a w kolejnych latach występował w takich produkcjach, jak między innymi „Klan”, „Ekstradycja”, „Na dobre i na złe” czy „Prawo Agaty”. Zasłynął również ze swoich ról dubbingowych, miedzy innymi w grze „Wiedźmin” czy produkcjach „Piękna i Bestia”, „Gdzie jest Nemo?” oraz „Toy Story 3”.

Niestety, Związek Artystów Scen Polskich poinformował, że Krzysztof Zakrzewski zmarł w wieku 72 lat. „Z żalem i niedowierzaniem żegnamy Krzysztofa Zakrzewskiego – aktora, absolwenta Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki. Odszedł po długiej, heroicznej walce. Jeszcze niedawno wydawało się, że zwycięskiej” – czytamy.

„Niemal przed chwilą Koleżanki i Koledzy wybrali go do Zarządu nowo powstałej Sekcji Dubbingu ZASP. Świetnie wyglądał, wydawało się, że wraca do nas z nową energią, by włączyć się w społeczne działania, a zawodowo wcielić się w kolejne postaci w filmie i dubbingu właśnie. Był wyrazisty, świetnie śpiewał, miał charakterystyczny głos, więc nie dziwi, że w studiach nagraniowych spędził niezliczone godziny. Dzisiaj trudno pogodzić się z myślą, że już się nie zobaczymy. Żegnaj, Krzysiu!” – podaje ZASP.

Żr.: Facebook/Związek Artystów Scen Polskich, YouTube/MrDubbingowiec