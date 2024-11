W niedzielę na plebanii jednej z parafii w Szczytnie doszło do brutalnej napaści na księdza proboszcza. Policjanci zatrzymali podejrzanego 27-latka, który miał znać wcześniej swoją ofiarę. Z ustaleń radia RMF FM wynika, że lekarze określają stan duchownego jako krytyczny.

Do bestialskiej napaści doszło w niedzielę po wieczornej mszy świętej. Napastnik wtargnął do budynku plebanii w parafii św. Brata Alberta i zaatakował proboszcza ciężkim przedmiotem. Na razie jeszcze nie ustalono, jaki to był przedmiot.

Policję wezwał świadek zdarzenia. Na miejscu okazało się, że ksiądz doznał bardzo ciężkich obrażeń szczególnie głowy. Służby ratunkowe zabrały duchownego do jednego z olsztyńskich szpitali. Wciąż nie wiadomo, co było motywem tak brutalnego ataku.

Dziennikarze radia RMF FM dowiedzieli się nieoficjalnie, że ksiądz znajduje się w stanie krytycznym.

Źr. RMF FM