Ks. Daniel Wachowiak, duchowny aktywnie udzielający się w sieci, zamieścił wymowny wpis w serwisie „X”. Ujawnił, dlaczego nie daje pieniędzy na WOŚP.

Ks. Daniel Wachowiak opublikował wpis w mediach społecznościowych. Napisał w nim szczerze, dlaczego nie daje żadnych pieniędzy na WOŚP. Jak stwierdził, „nie pozwala mu na to sumienie”.

– Moje sumienie, które formuję, nie pozwala mi przeznaczyć pieniędzy na WOŚP. Jeśli ktoś ma inaczej, jego decyzja – napisał ks. Daniel Wachowiak i podkreślił, że nie rozumie wielu aktywności Jerzego Owsiaka, szefa fundacji.

– Nie potrafię m. in zrozumieć zaangażowania Owsiaka w politykę, przyzwolenia na aukcję obrazu z kermitem, przeznaczania procentów ze składek na cele inne, niż medycyna – dodał ks. Daniel Wachowiak.

Ks. Daniel Wachowiak ujawnił, dlaczego nie daje na WOŚP. Wywołał burzę

Na wpis księdza zareagowali rzecz jasna internauci. Krytycznych komentarzy było wiele. – Wrzuciłem 50 zł. Powiedziano mi, że to na chorych. Jeżeli te pieniądze zostaną wydane niezgodnie z tym na co są zbierane, to według mnie obciąża sumienia organizatorów. Nie moje – napisał jeden z internautów. – Nie do końca prawda Na podstawie zdobytej już wiedzy o tym, na co idą te pieniądze, i jaką ideologię głosi Owsiak, nie można „umywać rąk” – odpowiedział ksiądz.

– Wkrótce będziesz musiał sam opłacać sobie ubezpieczenie społeczne albo liczyć jak zwykle na datki od ludzi – napisał z kolei inny użytkownik serwisu „X” w odpowiedzi na wpis ks. Wachowiaka.

– Moje sumienie, które formuję, nie pozwala mi przeznaczyć pieniędzy na Kościół. Jeśli ktoś ma inaczej, jego decyzja. Nie potrafię m. in zrozumieć zaangażowania KK w politykę, przyzwolenia na hejt, przeznaczania kasy z tacy na obronę pedofilii – ocenił inny internauta.

A potrafisz może zrozumieć zaangażowanie episkopatu w politykę?

A potrafisz może zrozumieć brak potępienia dla szerzących nienawiść księży?



Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. — Marcin Klimowski (@xyzzyz) January 28, 2024

