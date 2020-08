Koronawirusa wykryto u jednego z księży z parafii Św. Krzyża w Sosnowcu-Środuli. Kościół został zamknięty a księża wystosowali do parafian specjalny komunikat. O sprawie informuje „Dziennik Zachodni”.

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, jeden z księży z parafii Św. Krzyża w Sosnowcu źle się poczuł i skorzystał z telefonicznej konsultacji z lekarzem. W szpitalu w Zawierciu został poddany testom na koronawirusa. W sobotę okazało się, że ksiądz jest zakażony.

Parafia natychmiast wystosowała do wiernych komunikat, w którym poinformowano o odwołaniu wszystkich nabożeństw. „Drodzy parafianie, z powodu potwierdzonego koronawirusa u jednego z księży, który przebywa w szpitalu, odwołujemy nabożeństwa w naszym kościele. Zamknięta będzie również kancelaria. Wszelkie nowe informacje zamieścimy niezwłocznie na stronie parafii i w miarę możliwości w gablotach. Jeśli tylko będzie możliwe otwarcie kościoła, wtedy jak zwykle odezwą się dzwony. Intencje z bieżących dni będą odprawiane w domu zakonnym” – czytamy.

Księża zaapelowali również do wiernych, by bacznie obserwowali swój stan zdrowia. „Apelujemy do wiernych, którzy w ostatnich dniach przed 14 sierpnia br. uczestniczyli w naszym kościele we mszach czy nabożeństwach, o baczną obserwację swojego stanu zdrowia i ograniczenie swoich kontaktów. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności czy innych niepokojących objawów prosimy skontaktować się z lekarzem” – czytamy.

Źr.: Dziennik Zachodni, Facebook/Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu-Środuli