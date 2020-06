Mazowiecki sanepid poinformował, że koronawirus został wykryty u jednego z księży redemptorystów. O kontakt ze stacją proszeni są wierni parafii pod wezwaniem św. Leonarda w Łopacinie, gdzie duchowny prowadził odpust.

U redemptorystów w Polsce nastąpił w ostatnim czasie gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. O. Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów poinformował, że aż siedem wspólnot pozostaje w nałożonej przez sanepid kwarantannie. Są to wspólnoty: Bardo, Braniewo, Kościelisko, Kraków, Tuchów, Warszawa (ul. Piesza) oraz Wrocław.

Teraz okazało się, że koronawirus został wykryty u jednego z księży redemptorystów w powiecie ciechanowskim na terenie województwa mazowieckiego. Ksiądz prowadził odpust w parafii pod wezwaniem św. Leonarda w Łopacinie.

Ciechanowski sanepid apeluje o kontakt wiernych, którzy uczestniczyli we mszach świętych i mieli bliski kontakt z redemptorystą. „PPiS w Ciechanowie prosi wiernych, którzy w dniach 30-31 maja 2020 roku brali udział we mszach świętych i odpuście w parafii pw. św. Leonarda w Łopacinie i mieli bliski kontakt z księdzem redemptorystą, byli w odległości do 2 metrów, np. podczas spowiedzi lub przyjmowania eucharystii, o jak najszybszy kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie” – czytamy w komunikacie.

Źr.: Sanepid, PAP