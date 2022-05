Jak donoszą media, w Zjednoczonej Prawicy trwa już dyskusja na temat potencjalnego następcy Andrzeja Dudy. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” jednoznacznie wynika, że na ten moment Polacy w roli nowej głowy państwa widzą premiera Mateusza Morawieckiego.

W 2025 roku Andrzej Duda zakończy drugą kadencję na fotelu prezydenta RP. I chociaż do wyborów zostały jeszcze trzy lata, to w Zjednoczonej Prawicy ma trwać obecnie intensywne poszukiwanie jego następcy. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków o to, kogo widzą w roli głowy państwa.

Spośród wymienionych kandydatów, faworyt jest jeden. Aż 33 procent badanych wskazało obecnego premiera Mateusza Morawieckiego jako potencjalnego kandydata Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich. Na drugim miejscu znalazła się Beata Szydło, którą wskazało 12 procent badanych. Z kolei 8-procentowe poparcie uzyskali Jarosław Kaczyński oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Pozostali politycy uzyskali nieco gorsze wyniki. W roli prezydenta Mariusza Błaszczaka widzi 7 procent ankietowanych, Zbigniew Ziobro uzyskał 6 procent poparcia, Waldemar Buda 4 procent, Joachim Brudziński 3 procent, a Jacek Sasin 2 procent.

Co istotne, aż 17 procent ankietowanych wyraziło gotowość głosowania na innego kandydata.

Źr.: Super Express