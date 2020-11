Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem „Salonu politycznego Trójki”. W programie odniósł się do szczepień przeciwko koronawirusowi. Poinformował, kto jako pierwszy otrzyma do nich dostęp.

Wciąż nie wiadomo, kiedy w Polsce dostępna będzie szczepionka na koronawirusa. Wiele osób właśnie w niej widzi szanse na powrót do względnej normalności. Nie brakuje również pytań o kwestię szczepień przymusowych oraz o kolejność, w jakiej będzie można się zaszczepić.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, który był gościem „Salonu politycznego Trójki”, zabrał głos w tej sprawie. Poinformował, że w pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają służby medyczne. „Zdefiniowaliśmy czy definiujemy sobie grupy priorytetowe i oczywiście zaczniemy od medyków, bo tutaj chcemy, żeby osoby najbardziej narażone na kontakt z wirusem miały to prawo do zabezpieczenia w pierwszej kolejności. A potem służby mundurowe, potem pomyślimy o seniorach, bo też chcemy robić to sekwencyjnie” – powiedział.

Odnosząc się do seniorów, Adam Niedzielski zaznaczył, że w pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają osoby po 75 roku życia. „Tutaj zaczniemy od grupy 75+ i potem będziemy schodzili w dół rocznikami. Bo i tak będziemy musieli szczepić ludzi rocznikami, zapraszając żeby nie generować kolejki, żeby nie wszyscy na raz się zgłaszali” – dodał.

Źr.: Polskie Radio