Prof. Krzysztof Simon był gościem w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. Głównym tematem rozmowy była oczywiście szczepionka przeciwko COVID-19. Ekspert wskazał, który preparat jest, jego zdaniem, najbezpieczniejszy.

Prof. Krzysztof Simon w ostatnich miesiącach wielokrotnie wypowiadał się na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Wielokrotnie nakłaniał między innymi do przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Teraz włącza się w akcję informacyjną na temat szczepień przeciwko COVID-19.

W programie „Newsroom” Wirtualnej Polski ekspert pytany był o to, jak długo będzie działała szczepionka. „Nie wiem” – odpowiedział prof. Simon. „Możemy to odnieść do SARS-u pierwszego, kiedy mniej więcej odporność utrzymywała się najdłużej 32-36 miesięcy. Z SARS-CoV-2 odporność utrzymuje się około 6 miesięcy, najprawdopodobniej dłużej. Osoby bezobjawowe prawdopodobnie odpowiadają słabiej, a osoby, które ciężej przechorowały, mają tę odporność zdecydowanie większą. Nie zakładamy, że będzie ona dłuższa niż 2-3 lata, ale trzebaobserwować” – mówił.

Prof. Simon odniósł się również do bezpieczeństwa szczepionek. Wskazał szczególnie na szczepionkę firmy Pfizer. „Prawdopodobnie tę szczepionkę trzeba będzie modyfikować tak, jak każdą inną. Ona ma jedną wspaniałą cechę – jest skrajnie bezpieczna. Zawiera tylko pewien pierścień lipidowy mRNA. Oczywiście nie ma stuprocentowo bezpiecznych szczepionek, ale ta jest najbezpieczniejsza, którą ja osobiście mogę się zaszczepić. Do tego zachęcam wszystkie osoby, które mają w interesie zdrowie własne, rodziny i tego kraju” – dodał.

