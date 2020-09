Kuba Wojewódzki pożegnał Gienka Loskę. Informacja o śmierci artysty obiegła dziś polskie media. Juror, który oceniał Loskę w programie X-Factor, zamieścił gorzki wpis na Facebooku.

Smutna informacja nadeszła z Białorusi. W wieku 45 lat zmarł Gienek Loska. Muzyk zasłynął zwycięstwem w programie „X Factor”. Od maja 2018 r. znajdował się w śpiączce po wylewie krwi do mózgu.

W maju 2018 r. Gienek Loska odwiedzał mamę na Białorusi. Niestety wtedy doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Lekarze przeprowadzili operację dopiero po 11 godzinach od zdarzenia. Wtedy jego przyjaciele organizowali nawet zbiórki pieniędzy na jego leczenie. Więcej TUTAJ.

Wieść o śmierci Loski wstrząsnęła fanami muzyka oraz jego znajomymi. Głos ws. odejścia artysty zabrał m.in. Kuba Wojewódzki. Showman i juror, który oceniał Loskę w programie X-Factor, zamieścił gorzki wpis w serwisie Facebook. Wspomniał w nim muzyka.

Kuba Wojewódzki wspomina Loskę. Gorzki wpis na Facebooku

We wstępie swojego wpisu Wojewódzki przyznaje, że z Gienkiem Loską „nigdy nie było mu drodze”. „Nigdy nie było nam po drodze. Uważałem, że X-Factor to nie był program dla niego” – przyznaje szczerze celebryta.

W dalszej części Kuba Wojewódzki podkreśla, że Gienek Loska był po prostu „wolnym człowiekiem”. Daje tym samym do zrozumienia, że nigdy nie widział go w swego rodzaju „ramach”, a te przecież nadaje program typu „talent show”. „Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego. Był wolnym człowiekiem. I takim pozostał. Tak go zapamiętam” – napisał Wojewódzki.

Jego wpis odbił się w sieci bardzo szerokim echem. Jak dotąd polubiło go ponad 11 tysięcy internautów. Znalazło się pod nim również kilkaset komentarzy.

Nigdy nie było nam po drodze.Uważałem, że X Factor to nie był program dla niego.Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego.Był wolnym człowiekiem. I takim pozostał.Tak go zapamiętam.k. Opublikowany przez Kuba Wojewódzki – Król TVN Czwartek, 10 września 2020

