To dzięki Wam, słowo Lewak znów brzmi dumnie – napisał Kuba Wojewódzki. Showman TVN zwrócił się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, by podziękować im za „prezent”.

Kuba Wojewódzki nigdy nie ukrywał, że nie po drodze mu z Prawem i Sprawiedliwością. W ciągu ostatnich lat showman związany ze stacją TVN wielokrotnie krytykował poczynania Zjednoczonej Prawicy.

Kilka miesięcy temu sprzeciwiał się planom zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. „Zawsze uważałem, że słowo prawo w nazwie Prawo i Sprawiedliwość brzmi jak rechot szydercy, ale dziś musimy mieć świadomość, że nadużycie władzy nie wyklucza używania prawa. I oni znów będą starali się to zrobić z prawem kobiet do decydowania o swoim ciele, o swoim życiu” – ostrzegał.

Kuba Wojewódzki: Chciałbym wszystkim wyborcom PIS podziękować za ten prezent

W czwartek na profilu Wojewódzkiego na Facebooku pojawił się kolejny wpis, w którym uderzył w partię Jarosława Kaczyńskiego. „Z okazji zbliżających się Mikołajek chciałbym wszystkim wyborcom PIS podziękować za ten prezent” – zaznaczył na wstępie.

„Wasi ulubieńcy potwierdzają moją tezę, że naród to najbardziej niebezpieczny i niekompetentny pracodawca. Ale w końcu dużo łatwiej zburzyć budynek niż go postawić” – dodaje, najprawdopodobniej nawiązując w ten sposób do napięcia w relacjach Warszawa-Bruksela.

Dziennikarz porównuje postępowanie PiS do „żartu” i dzieli się internautami przemyśleniami dotyczącymi Polaków. „No cóż, nawet żarty historii potrafią wymknąć się spod kontroli. Nie potrafię wyjaśnić tego obłędu ale mogę go określić. Nienawiść to jednak bardzo Polski żywioł…” – zauważył.

„Ale są i plusy. To dzięki Wam, słowo Lewak znów brzmi dumnie. Dziękuję i dobranoc Europo” – dodał.