Paweł Kukiz od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę angażuje się w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. W rozmowie z portalem Fronda stanowczo skrytykował rządy Francji i Niemiec za uległą postawę wobec Rosji. Odniósł się także do stanowiska Donalda Tuska.

Paweł Kukiz to jeden z tych polityków, którzy czynnie zaangażowali się we wsparcie Ukrainy. W jego mediach społecznościowych pojawiają się czasem zdjęcia wskazujące na to, że jeździ na miejsce z pomocą humanitarną. Trudno się więc dziwić, że mogą irytować go reakcje części zachodnich państw, które przez lata prowadziły politykę sprzyjającą Rosji.

W rozmowie z portalem Fronda Paweł Kukiz wprost stwierdził, że Putin wykorzystuje nieporadność „mentalnego lewactwa” w Europie Zachodniej. „Polska doświadczyła od Rosji tego, czego Hiszpanie czy Francuzi i część mieszkańców Niemiec nie doświadczyli nigdy. Polska stawiła opór, broniąc jednocześnie całą Europę przed tym kacapstwem. To samo jest teraz, tyle tylko, że działania przesunęły się bardziej na wschód” – powiedział. „Mamy obecnie od czynienia z lżejszą wersją paktu Ribbentrop-Mołotow” – dodał, odnosząc się do postawy kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Oberwało się zresztą nie tylko Niemcom, ale również Francji. „Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co jeszcze musiałoby się wydarzyć, żeby oni przejrzeli na oczy. Płyną oczywiście z ich ust werbalne obietnice podczas konferencji prasowych, żeby to dobrze w mediach wyglądało, ale z tym nie idą w parze żadne czyny” – powiedział.

Kukiz ostro o rządach Donalda Tuska

Paweł Kukiz nie szczędził też gorzkich słów pod adresem Donalda Tuska. „Jeszcze nie będąc bezpośrednio zaangażowanym w politykę mówiłem przecież o tych działaniach Donalda Tuska. O tym, że miłość okazywana Putinowi doprowadzi do tragedii. I kiedy w tamtym czasie miało się odwagę kontestować politykę Niemiec i Platformy Obywatelskiej, i tych wszystkich liberalnych, a mówiąc wprost – lewackich środowisk, to natychmiast było się wrzucanym do tygla oszołomów, rozbijaczy Unii Europejskiej” – stwierdził.

