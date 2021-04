Głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy wzbudza duże emocje. Po tym jak Lewica zadeklarowała poparcie, spadła na nią krytyka ze strony niektórych środowisk opozycyjnych. Tymczasem Paweł Kukiz na antenie Radia Wrocław poinformował, jak on zachowa się podczas tego głosowania.

We wtorek wybuchła burza wokół Funduszu Odbudowy. Lewica ogłosiła, że po negocjacjach zawarła porozumienie z rządem, który zgodził się na kilka postulatów. Środowiska skupione wokół Koalicji Obywatelskiej nie szczędziły ostrej krytyki pod adresem polityków lewicy.

Tymczasem na antenie Radia Wrocław Paweł Kukiz zapowiedział, że on poprze ratyfikację Funduszu. Zwrócił uwagę, że zyskają na tym zwykli Polacy. Dodał, że jeśli Polska nie przyjmie funduszu, to PiS będzie miał olbrzymie kłopoty z realizacją Nowego Ładu, co oznacza, że Polacy będą spłacać droższe kredyty.

„Żeby spiąć Nowy Ład, w który chce wpompować kolosalne pieniądze i dużą częścią mają być z tego pieniądze unijne, planowano, że jakąś 1/3 […]. W przypadku, gdyby tych pieniędzy nie było, gdyby ta umowa nie została ratyfikowana, to po prostu Prawo i Sprawiedliwość by te pieniądze pożyczyło” – stwierdził Kukiz.

Kukiz za ratyfikacją

Polityk ocenił, że w tym przypadku warto „pójść na deal” z Unią Europejską, bo część środków to bezzwrotne dotacje. Dopiero druga połowa to niskooprocentowany kredyt. Kukiz ocenił, że to lepsze wyjście, „niż brać całą tę kwotę na swoje bary, na swoje plecy i potem spłacać na zasadach znacznie droższego kredytu”.

Kukiz zapewnił, że zagłosuje za ratyfikacją. Nawiązał do Planu Marshalla. „Nas w Polsce ominęło już jedno bardzo ważne dofinansowanie, tuż po II wojnie światowej. Później skutki odczuwaliśmy bardzo długo, przez dekady. Plan Marshalla, oczywiście tutaj pewne podobieństwa widzę. Nie możemy sobie pozwolić na drugi w historii taki ruch. Oczywiście zrezygnowanie z Planu Marshalla było wymuszone przez sowietów, ale teraz jest to już w naszej gestii czy przyjmiemy taką ideę czy nie przyjmiemy” – powiedział.

Źr. Radio Wrocław; dorzeczy.pl