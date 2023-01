Paweł Kukiz w rozmowie z na antenie Polsat News przyznał, że jego formacja nie podjęła jeszcze decyzji w jakim układzie politycznym wystartuje w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jednocześnie pokusił się o pewne porównanie liderów dwóch największych formacji.

„Jest mi absolutnie obojętne, czy ordynację większościową, referenda, antykorupcję i antysitwę wprowadzę samodzielnie – co jest niemożliwe – czy z panem Biedroniem, panem Czarzastym, czy z panem Schetyną, czy panem Kaczyńskim, czy z kimkolwiek innym” – tłumaczył Kukiz.

„Chodzi o to, by zmienić reguły gry w tym państwie” – mówił Kukiz. „Mam nadzieję że Kukiz’15 doprowadzi do tego, że ten stan rzeczy się zmieni i obywatele będą nadzorowali władzę” – podkreślił. Dodał przy tym, że obecny ustrój doprowadzi Polskę do ruiny, więc konieczne są zmiany.

Czytaj także: Duda i Morawiecki składają kondolencje po katastrofie na Ukrainie. Zginęło kierownictwo MSW

Kukiz porównał szefów dwóch największych formacji politycznych w Polsce. Z jego słów jednoznacznie wynika, że zdecydowanie wyżej ceni on Jarosława Kaczyńskiego, niż Donalda Tuska.

„Oczywiście istnieje zasadnicza różnica między szefami dwóch partii politycznych: Donald Tusk oddałby Polskę za czapkę śliwek, a prezes Kaczyński prawdopodobnie za Polskę oddałby życie. To jest ta zasadnicza różnica, dlaczego jest mi bliżej w przypadku jakichkolwiek propozycji do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością” – powiedział Kukiz.

Źr. Polsat News