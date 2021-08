Paweł Kukiz poinformował w mediach społecznościowych, że wysyła pisma przedprocesowe do Onetu oraz red. Andrzeja Stankiewicza i red. Agnieszki Burzyńskiej. Poinformował, że domaga się przeprosin i sprostowania.

Po głosowaniu w Sejmie nad lex TVN ogromny hejt spadł na polityków ugrupowania Kukiz’15. Paweł Kukiz zniósł wiele, ale najwyraźniej postanowił przejść do kontrofensywy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że wysłał pisma przedprocesowe do Onetu oraz red. Andrzeja Stankiewicza i red. Agnieszki Burzyńskiej.

„Przymykam oczy na wiele obelg, jakimi mnie obrzucono… Bo wiem, po co idę i od początku wiedziałem, że będzie to bardzo ciężka droga ale gotów jestem znieść wszystko, każde poniżenie, by dojść do celu jakim jest zmiana ustroju i wyjście z postkomunistycznego, neokolonialnego systemu Polski” – pisze Paweł Kukiz.

„Można mnie oskarżać o wiele rzeczy – brak politycznego doświadczenia, niedojrzałość polityczną, nieumiejętność wytłumaczenia swoich ruchów, itd…. Ale nigdy nie pogodzę się z oskarżaniem mnie o korupcję, z którą przyszedłem walczyć i która jest rakiem trawiącym polską politykę” – podkreślił Kukiz.

Polityk podkreślił, że nigdy nie deklarował poparcia żadnej nowelizacji w zamian za stanowiska, czy zyski materialne. Tego typu insynuacje określił mianem „wyssanych z palca”. „Dokładam z własnej kieszeni do propagowania idei państwa w pełni demokratycznego – zmiany ordynacji wyborczej, referendów, antykorupcji, antysitwy, sędziów pokoju, itd – i od początku tej kadencji kwota moich darowizn na te cele i na inne cele (dobroczynne i charytatywne) to ponad 100 tysięcy złotych” – podkreślił.

„Przykre, że tak wielu z dzisiejszego pokolenia nie rozumie wagi tych ustaw dla przyszłości ich dzieci i wnuków” – zakończył Kukiz.

Źr. facebook; dorzeczy.pl