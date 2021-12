Paweł Kukiz zamieścił mocny wpis w serwisie społecznościowym Facebook. Nawiązał w nim do artykułu opublikowanego na portalu press.pl. Lider Kukiz’15 domaga się jego sprostowania.

„Jeszcze w grudniu może dojść do zmian w zarządzie Polskiego Radia, który miałby być liczniejszy niż dzisiaj” – napisano na portalu press.pl. „Według trzech naszych rozmówców z Polskiego Radia zarząd spółki ma zostać poszerzony do trzech osób. W radiu jako kandydaci na stanowisko prezesa wymieniani są były poseł Kukiz’15 Piotr Apel i były dyrektor Programu III Polskiego Radia Michał Narkiewicz-Jodko (Trójką kierował od sierpnia 2020 do marca 2021 roku). Przypomnijmy, że w czerwcu PiS zawarł z Kukiz’15 porozumienie programowe, a trzech posłów tej partii pomogło PiS przepchnąć przez Sejm nowelizację ustawy medialnej (tzw. Lex TVN)” – czytamy w dalszej części tekstu.

Na publikację medialną zareagował Paweł Kukiz, który zamieścił wpis na Facebooku. Był oburzony treścią artykułu, który w jego ocenie sieje dezinformację. „Parę dni temu press.pl opublikował artykuł, w którym sugeruje, że Kukiz’15 chce obsadzić Piotra Apela (były poseł K’15) w Zarządzie Polskiego Radia. Kolejna dezinformacja, kolejny medialny fejk…” – napisał lider Kukiz’15.

„Powtarzam po raz setny – porozumienie Kukiz’15 z PiS dotyczy jedynie ustaw i wspólnych głosowań („ wy nasze a my wasze”) i NIE MA MOWY o ministerstwach, synekurach, spółkach, radiach, itd…. Nikt z tego press.pl przed publikacją nie kontaktował się ze mną, by zweryfikować ”doniesienia” swoich informatorów. Media dziś mogą napisać wszystko i możesz im nadmuchać, bo przed sądem zasłaniają się „tajemnicą dziennikarską” i informatorów ujawniać nie muszą… Tak to wygląda…” – dodał.

Kukiz żąda sprostowania

W treści wpisu Kukiz wkleił również maila, które wysłał do redaktora serwisu press.pl. Wynika z niego, iż lider Kukiz’15 domaga się sprostowania artykułu.

„Szanowny Panie Redaktorze, bardzo proszę o sprostowanie podanej przez press.pl dezinformacji, jakoby Kukiz’15 brał udział w rzekomej reorganizacji (zmianach) w Zarządzie Polskiego Radia oraz o zaprzestanie sugerowania, że jednym z kandydatów z ramienia Kukiz’15 do nowego Zarządu jest Piotr Apel – były poseł Kukiz’15” – pisze Paweł Kukiz.

„Publikowanie przez Was tego typu sugestii wprowadza w błąd opinię publiczną, którą wielokrotnie poprzez media i social media informowałem, że „nie chcemy i nie przyjmiemy od partii władzy żadnych stanowisk w spółkach skarbu państwa i w rządzie”. Bardzo proszę o natychmiastowe sprostowanie podanej przez Was nieprawdy. Chcę jednocześnie wyrazić zdziwienie, że opiniotwórcze press.pl przed publikacją artykułu, o którym mowa w E-mailu, nie skontaktowały się ze mną w celu weryfikacji „doniesień” swoich informatorów…” – kończy. Cały wpis niżej.