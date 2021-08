Paweł Kukiz opublikował w mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis. Zaadresował go bezpośrednio do Borysa Budki, który do niedawna pełnił rolę lidera PO, a obecnie szefa klubu tej partii. Przypomniał, że przed laty oferował współpracę także i PO, ale ta go oszukała ws. jednomandatowych okręgów wyborczych.

Kukiz zwracając się do Budki przypomniał, że również jego formacji oferował współpracę w zamian za realizację jego postulatów. „Borys… SZEŚĆ LAT pytałem i Ciebie i innych z 'wierchuszki’’Koalicji Obywatelskiej o zmianę ordynacji, sędziów pokoju, referenda… Podobnie Lewicę i wszystkie inne opcje. Nie byliście zainteresowani a szeregowi Wasi posłowie odpowiadali jednym głosem – 'NIE CHCEMY zmiany ordynacji, bo jak ludzie będą wybierać (a nie partia) to my nie dostaniemy się do Sejmu” – napisał.

Były muzyk przypomniał dzień głośnego głosowania w Sejmie. „Nie wierzę Borys, że nie wiedziałeś i Ty i reszta Twoich Kolegów, że rząd PiS zależy od trzech głosów Kukiza a jednak zamiast przed sławetnymi głosowaniami 11 sierpnia rozmawiać ze mną i zobowiązać się do wprowadzenia tych zmian, które są KLUCZOWE dla zaistnienia państwa w pełni demokratycznego, woleliście krzyczeć na Sali Plenarnej 'za co się sprzedałeś'” – pisze Kukiz.

Kukiz przypomniał, co zrobiła PO

W dalszej części wpisu wskazał, że jedynie Jarosław Kaczyński zdecydował się obiecać realizację jego postulatów. „Czy Kaczyński wywiąże się z umowy? Nie wiem. Czas pokaże. Pamiętam jednak, jak dawałem Wam, Platformie, lata temu całego siebie, grając darmowe koncerty, reklamując PO w zamian za obietnice JOW. A Wy po dostaniu się do Sejmu i przejęciu władzy zmieliliście 750 tys. Obywatelskich podpisów pod petycja zmiany sposobu wybierania posłów” – przypomniał Kukiz.

Dalej ocenił, że tak naprawdę politykom PO chodzi wyłącznie o zmianę władzy, a nie o zmianę sytuacji w kraju. Zarzucił im, że chcą „zostawić wszystko po staremu – z sitwami, korupcją i możliwościami medialnych manipulacji”.

„WSZYSCY jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki, ale dziś to PiS ma możliwość wprowadzenia zmian, o które niezmiennie walczę od 2015 roku” – podsumował Kukiz.

