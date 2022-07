Paweł Kukiz na antenie Radia Wrocław przypomniał o swoim ultimatum, jakie postawił kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał, że zostały już tylko dwa miesiące na realizację warunku, bo później przestanie głosować razem z formacją rządzącą.

„Zostają nam właściwie maksymalnie dwa miesiące. (…) Później po prostu przestaniemy głosować z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosuje, czy wstrzyma procedowanie tej ustawy” – zapowiedział Paweł Kukiz. Mowa o sztandarowym projekcie Kukiza dotyczącym wprowadzenia sędziów pokoju.

Poseł zapewnił, że nie obawia się o wynik głosowania. Zwrócił uwagę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość (a nie cała Zjednoczona Prawica) zachowa dyscyplinę, to ustawa zyska konieczną większość. Poinformował, że w tym zakresie rozmawiał z kierownictwem PSL, które ma poprzeć ten projekt.

„Rozmawiałem ostatnio i z panem Władysławem Bartoszewskim, i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W 2019 roku Polskie Stronnictwo Ludowe wpisało wszystkie postulaty Kukiz’15, oprócz ustawy antysitwowej, do swojego programu, więc nie bardzo mają wyjście, żeby się z tych deklaracji wycofać w przypadku głosowania. A że mają szabel więcej niż Ziobro, więc tu minister Ziobro nie jest szczególnie do tej ustawy potrzebny” – przekonuje Kukiz.

Kukiz ostrzega Ziobrę

Lider Kukiz’15 zapowiedział również, że jeśli Ziobro „będzie blokował sędziów pokoju”, to „on nie będzie podnosił ręki za jego pomysłami reformy sądownictwa”. Przyznał tez, że „fundamentalnie nie zgadza się z koncepcją” ministra sprawiedliwości.

„Reasumując, wygląda to tak, jak najprościej, jeśli Prawo i Sprawiedliwość w ciągu dwóch miesięcy, czy powiedzmy do końca września, nie uchwali mi, nie uchwali nam sędziów pokoju, no to przestanę z nimi głosować. Kto wie, czy nie złożymy wtedy wotum nieufności dla pana ministra Ziobry, wspólnie oczywiście z opozycją, bo w trójkę tego nie jestem w stanie zrobić” – stwierdził Kukiz.

Źr. Polsat News