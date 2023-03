Uważam, że jeśli chce się te wybory wygrać, to Zjednoczona Prawica powinna iść jak najszerszym frontem – przekonuje Paweł Kukiz. Lider Kukiz’15 został zapytany, czy zamierza włączyć się do wspólnego bloku formacji pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego.

Nie tylko opozycja pracuje już nad kształtem list wyborczych. Z medialnych doniesień wynika, że zaczynają się także przymiarki w obozie rządzącym. Choć nie wiadomo jeszcze w jakim kształcie do wyborów ruszy Zjednoczona Prawica, to Paweł Kukiz przekonuje, że Jarosław Kaczyński powinien postawić na szeroką listę.

– Uważam, że jeśli chce się te wybory wygrać, to Zjednoczona Prawica powinna iść jak najszerszym frontem. Mogę myśleć o panu Ziobrze to, co myślę. Natomiast na pewno w interesie całej Zjednoczonej Prawicy jest duży, szeroki, jak największy blok. Bo powiem jeszcze inaczej, to nie jest jakaś sympatia do PiS-u, miłość czy coś takiego – oświadczył w Radiu Wnet w rozmowie z Łukaszem A. Jankowskim.

Kukiz zwraca uwagę na negatywne aspekty rządów PiS-u, jednak z drugiej strony jest przekonany, że w obecnej sytuacji geopolitycznej rządy opozycji byłyby sprzeczne z interesem Polski.

Kukiz pójdzie do wyborów razem ze Zjednoczoną Prawicą? Tak odpowiedział

Dopytywany o to, czy znajdzie się na listach Zjednoczonej Prawicy, jeśli otrzyma zaproszenie, Kukiz unikał jednoznacznej odpowiedzi. – Jestem jak niewierny Tomasz. Muszę po prostu najpierw mieć te ustawy i wtedy możemy mówić o klimacie – przyznał, nawiązując do wcześniej ustalonych projektów, które miał przeprowadzić Kaczyński przez Sejm.

– Na razie czekam po prostu na uchwalenie tych dwóch ustaw (o sędziach pokoju i referendach – red.). Jestem co prawda już bardziej optymistycznie nastawiony, nastrojony, bo tak jak już powiedziałem, ustawa o referendach dzisiaj będzie po raz kolejny czytana – podkreślił.

– Jeżeli mi zaproponują, jeżeli PiS zaproponuje wspólny start, to rozpocznę rozmowy. Ja w każdym razie na pewno nie będę z własnej woli sam zabiegał o to, żeby być w Sejmie za wszelką cenę dla samego Sejmu. Prezes niczego nie musi. Doskonale pan o tym wie – zaznaczył.

Przeczytaj również: