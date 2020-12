Paweł Kukiz w mediach społecznościowych zwrócił się do polityków, którzy już się zaszczepili przeciwko Covid-19. Znaleźli się oni w pierwszej grupie, bo z zawodu są lekarzami. Właśnie dlatego, były muzyk wystosował do nich niecodzienny apel.

We wtorek przeciwko Covid-19 publicznie zaszczepili się pierwsi politycy. Najpierw zrobili to byli ministrowie zdrowia: Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki, a później Stanisław Karczewski i Tomasz Grodzki. Zaszczepili się także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Paweł Kukiz postanowił wykorzystać okazję i odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Były wokalista przypomniał zapowiedzi przedstawicieli rządu, według których „w pierwszej kolejności możliwość szczepienia na COVID-19 będzie miał personel medyczny, następnie seniorzy”.

Kukiz: „W kitle i do roboty!”

„Wczoraj przed kamerami ‚w pierwszej kolejności’ zaszczepili się lekarze-politycy czyli Karczewski, Grodzki i Kosiniak-Kamysz” – rozpoczął swój wpis Paweł Kukiz. „Rozumiem, że szczepionki dostali przed innymi, bo zostali potraktowani jako ‚personel medyczny” – kontynuuje były muzyk.

„Skoro tak, to w kitle i do roboty! Do szpitali leczyć covidovców. I niech to koniecznie pokażą w telewizji” – podsumował Kukiz.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 955 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To kolejny dzień, w którym odnotowano znaczący wzrost zakażeń. Resort poinformował również o śmierci 565 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 440 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 281 414 przypadków zakażenia koronawirusem. 28 019 osób nie żyje a 1 025 889 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl; facebook