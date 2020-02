Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zdecydowały o zawieszeniu do odwołania prowadzonej dotychczas wymiany studentów z dwoma uniwersytetami chińskimi. Powodem jest rozprzestrzeniający się na świecie koronawirus.

KUL prowadzi wymianę z dwoma chińskimi uniwersytetami – Yangtze Normal University w Chongqing oraz Xi’an International Studies University w Xi’an.

„Aktualnie, decyzją władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wymiana z uniwersytetami chińskimi została zawieszona do odwołania. Studenci, których ta decyzja dotyczy, uczestniczą w zajęciach za pośrednictwem internetu” – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka uczelni Lidia Jaskuła.

Jak dodała, kontaktowano się też z osobami, które w najbliższym czasie planowały wyjazd do Włoch. „Pamiętając, że decyzja w tym zakresie jest indywidualną decyzją każdej osoby, studentów i pracowników, którzy planowali podróże do Włoch zachęcamy do przełożenia wyjazdu na inny termin” – zaznaczyła Jaskuła.

Rzeczniczka podkreśliła, że KUL monitoruje i stosuje się do komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Władze Uczelni pozostają również w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lublinie. „Zachęcamy też do śledzenia na bieżąco wszystkich informacji i rekomendacji odpowiednich organów administracji publicznej w sprawie koronawirusa” – dodała.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. W środę wieczorem Główny Inspektorat Sanitarny podał, że od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie zanotowano 81,027 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 2763 zgony (3,4 proc.). Najwięcej zgonów zgłoszono z Chin (2716). Śmiertelne przypadki zanotowano też m.in. w Iranie – 15, Korei Południowej – 11 czy we Włoszech – 11.

Główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Korei Południowej i Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Renata Chrzanowska