Barbara Kurdej-Szatan skomentowała zamieszanie, które wybuchło po jej wpisie na temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy. Aktorka zamieściła kolejny wpis na Instagramie.

Barbara Kurdej-Szatan wywołała ogromną aferę w sieci. Chodzi rzecz jasna o wpis aktorki, którym opatrzyła nagranie zarejestrowane na polsko-białoruskiej granicy. „K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna’????? 'Straż’?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!” – napisała.

Jej opinia wywołała prawdziwą burzę. Zareagowała nawet sieć Play, której aktorka jest twarzą w kampaniach reklamowych. „Widzimy, jak duże poruszenie wywołały niektóre treści zamieszczane przez Panią Barbarę Kurdej-Szatan, która występuje w reklamach Play. Wiadomości publikowane na jej prywatnych profilach w mediach społecznościowych wyrażają jej opinię i nie są w żadnym wypadku stanowiskiem Play” – napisano w oficjalnym komunikacie firmy.

Okazuje się, że aktorka nie zamierza milczeć w całej sprawie. Zamieściła kolejny wpis na Instagramie, w którym odniosła się do ostatnich wydarzeń i swojego stanowiska. „I apropo’s wczorajszego posta – Straż Graniczna jest po to, by strzec granicy – jasne. Ale NIKT MI NIE WMÓWI, że ogłuszanie, bicie lub najgorsze…. (bo nie wiadomo co dokładnie stało się tej osobie) przy MAŁYCH DZIECIACH jest NORMALNYM WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW STRAŻY” – napisała.

„a grupa na nagraniu nie wykonywała „zwyczajnie” swoich obowiązków. Nie da się na to patrzeć i słuchać głosów małych zrozpaczonych dzieci…….. I nie zrozumiem tej znieczulicy części komentujących” – dodała. „Aktualizacja : Już widzę atak fake-kont i ewidentnie grupy, która ma zalać moje konto identycznymi komentarzami, tu nagle o tym, ze pisałam niby po alkoholu. wyssane z palca….. świetnie się organizujecie !!!” – podsumowała aktorka (pisownia oryginalna).