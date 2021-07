Ujawniono pierwszą uczestniczkę, która wystąpi w 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. To Barbara Kurdej-Szatan. Oficjalną informację w tej sprawie podano w mediach społecznościowych programu.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to show, które od lat cieszy się ogromną popularnością. Ostatnią edycję wygrał Lesław Żurek, który w finale wcielił się w postać Zbigniewa Wodeckiego. Program jest na tyle popularny, że od 14. edycji zmieniono godzinę jego emisji. Wiosną emitowany był w piątki o godzinie 20:00, oczywiście na antenie Polsatu.

Produkcja programu przygotowuje się powoli na start 15. edycji. Na początek ogłoszono, że wystąpi w niej Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka ma duże doświadczenie sceniczne, więc można się spodziewać, że w programie spisze się znakomicie. Dodatkowo, z pewnością będzie miała wsparcie męża, który w przeszłości doskonale radził sobie w programie, w finale ustępując miejsca jedynie Mateuszowi Ziółko.

Barbara Kurdej-Szatan w show Polsatu

Oficjalną informację o zaangażowaniu Barbary Kurdej-Szatan podano w mediach społecznościowych programu. „Kocha śpiewać, kocha tańczyć i kocha grać. A co najważniejsze, w każdej z tych dziedzin jest znakomita. Musicale to jej żywioł, bo ona się po prostu urodziła na scenie. Przed Wami, pierwsza uczestniczka 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Basia Kurdej-Szatan. My nie możemy się już doczekać jej wszystkich wcieleń w programie!” – czytamy.

