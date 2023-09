Diecezja sosnowiecka wydała oświadczenie ws. komunikatu, który do „Gazety Wyborczej” przesłał ks. Tomasz Z. Kuria zareagowała dosadnymi słowami.

Ks. Tomasz Z., duchowny, który podejrzewany jest o zorganizowanie seksualnej zabawy na plebanii w Dąbrowie Górniczej, przesłał oświadczenie do „Gazety Wyborczej”. Jego treść jest dość zaskakująca, ponieważ trudno doszukiwać się w tym komunikacie większej skruchy.

Teraz na słowa duchownego zareagowali jego przełożeni, czyli diecezja sosnowiecka. Na stronie internetowej kurii opublikowany został komunikat, który odnosi się do wcześniejszego oświadczenia ks. Tomasza Z.

– W nawiązaniu do prywatnego oświadczenia ks. Tomasza Z. z 28 września 2023 r. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany Prokuraturze – czytamy we wstępie.

Diecezja sosnowiecka reaguje na komunikat ks. Tomasza Z.

– Diecezja Sosnowiecka niezmiennie podtrzymuje wolę całkowitego wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych powstałego zgorszenia, zgodnie z przepisami prawa kościelnego – napisano w dalszej części.

– Jesteśmy świadomi wyrządzonej krzywdy wszystkim wiernym, których wiara w obliczu tych wydarzeń mogła zostać zraniona i zachwiana, a także słusznego oburzenia opinii publicznej. Istotna jest dla nas również krzywda osoby uczestniczącej w zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej, która potrzebowała pomocy medycznej – tłumaczą przedstawiciele kurii.

Wpis kończy się dosadnymi słowami, które świadczą o tym, iż w kurii jest duża determinacja, by bulwersującą sprawę wyjaśnić. – To wszystko determinuje nas w dotarciu do prawdy i do podania jej do publicznej wiadomości – czytamy.

