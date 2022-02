Jacek Kurski skomentował dzisiejszy sukces Dawida Kubackiego, który podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zdobył brązowy medal. Prezes Telewizji Polskiej zamieścił na Twitterze nietypowy wpis.

Dawid Kubacki zdobył dziś brązowy medal podczas zawodów rozgrywanych na normalnej skoczni. Nasz rodak zajął trzecie miejsce w olimpijskim turnieju i dzięki niemu Polska zdobyła pierwszy medal podczas zimowych Igrzysk w stolicy Chin – Pekinie. Blisko medalu był również Kamil Stoch, który ostatecznie zajął jednak szóste miejsce.

Sukces, bo tak należy traktować miejsce Kubackiego, skomentował prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Zrobił to jednak w swoim stylu, czym wzbudził w sieci sporo kontrowersji. Kurski zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Twitter, który błyskawicznie odbił się szerokim echem.

Dlaczego? Kurski, najpewniej w żartach, zasugerował bowiem, że wraz z powrotem skoków do Telewizji Polskiej, nasi zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy. „Sami Państwo widzieli co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków” – napisał Jacek Kurski.

„Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP” – dodał w dalszej części wpisu prezes Telewizji Polskiej.

Sami Państwo widzieli co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków😀

Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP. pic.twitter.com/Ig2KZda97s — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) February 6, 2022

„Panie Jacku, Pan Bóg widząc, że transmisja jest na TVP dmuchnął naszym pod narty” – odpisał Kurskiemu jeden z internautów.