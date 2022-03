Jak podchodzić do swojego języka ojczystego jako do języka obcego, czego i w jakiej kolejności uczyć migrantów z Ukrainy, skąd czerpać materiały i jak rozwijać swoje kompetencje jako lektora – to tematy nieodpłatnych kursów online, organizowanych przez Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu.

„Za chwilę do polskich szkół zaczną uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracyjnym, które trafią pod opiekę nauczycieli pełnych troski i dobrej woli, nie zawsze jednak wyposażonych w kompetencje potrzebne w pracy z uczniem obcojęzycznym. Trudno w przyspieszonym tempie zdobyć umiejętności potrzebne w takiej pracy i pozyskać odpowiednie narzędzia” – zwracają uwagę organizatorzy kursów na profilu FB.

Nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, a w najbliższym czasie podejmą pracę z cudzoziemcami, odbędą się na platformie Teams. Organizuje je Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, będące częścią Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

We wtorek 15 marca (g. 17.30-19.15) zaplanowano szkolenie „Praca na lektoracie polskiego – praktyczne wskazówki”. Jest ono adresowane jest głównie do osób, nie będących profesjonalnymi lektorami. Prowadząca wskaże, na co zwrócić szczególną uwagę podczas lekcji, czego unikać, co się sprawdza, a co utrudnia i spowalnia proces przyswajania języka polskiego w grupach osób ukraińskojęzycznych. Będą to praktyczne wskazówki, dotyczące między innymi prezentacji materiału, nauczania leksyki, gramatyki i organizacji pracy uczniów na lektoracie. Zapisy – na stronie: https://forms.office.com/r/vB2A4Szm9x

W czwartek 17 marca (g. 17.00-18.30) odbędzie się warsztat „Trudności językowe Słowian uczących się polskiego”, poświęcony specyfice nauczania języka polskiego osób słowiańskojęzycznych. Omówione zostaną najczęstsze błędy językowe tej grupy uczących się oraz wskazane zostaną obszary, na które nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy przyjrzą się konkretnym wypowiedziom i pracom studentów oraz pomocom dydaktycznym, które są skierowane do Słowian. Zapisy – na stronie https://forms.office.com/r/KhQ0Hc6qUz

W piątek 18 marca (g. 17.00-18.30) podczas panelu dyskusyjnego online swoje doświadczenia „Jak szybko i skutecznie nauczyć się polskiego?” przedstawią studenci z Białorusi i Ukrainy. Prowadzący opowiedzą, w jaki sposób opanowali polszczyznę w stopniu pozwalającym im na podjęcie studiów w tym języku. Podzielą się doświadczeniami z intensywnego kursu języka polskiego, zwrócą uwagę na trudności, z jakimi borykają się osoby słowiańskojęzyczne uczące się polskiego oraz wskażą najlepsze metody pracy z takimi osobami. Po zakończeniu dyskusji będzie możliwość skierowania pytań do gości. Zapisy: https://forms.office.com/r/ieABGVtVSn

We wtorek 29 marca (g. 20.00-21.30) spotkanie „Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej” poprowadzi dr Anna Roter-Bourkane. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi migrantów, uczą nie tylko języka polskiego ale również innych przedmiotów, prowadzą lekcje po polsku. Jak sobie poradzić z edukacją dziecka obcojęzycznego w polskim systemie szkolnictwa? Zapisy – na stronie https://forms.office.com/r/w3vi2ZEy4U

We wtorek 5 kwietnia (g. 8.00-9.30) dr Monika Válková Maciejewska przedstawi strategie dziecka i nauczyciela, prowadzące do tego, aby język obcy stał się pierwszym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi w ramach kursów języka polskiego oraz zajęć edukacyjnych w szkole. Język polski jako język edukacji – jak sobie z tym radzić? Zapisy – na stronie: https://forms.office.com/r/kPkX5LCV45

Wszystkie zajęcia będą realizowane online, na platformie Teams. Zajęcia są nieodpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej – na stronie internetowej.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl