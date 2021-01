Słynna niebieska kurtka Marcina Najmana została wylicytowana za ponad 20 tysięcy złotych! Bokser wystawił ją na aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiadomo, kto wygrał licytację…

Niebieska kurtka Najmana to jeden z hitów tegorocznych aukcji WOŚP. Pod koniec roku bokser pojawił się w niej przed budynkiem Rakowa Częstochowa, gdzie czekał na sparing z Krzysztofem Stanowskim. Wkrótce okazało się, że cała sytuacja była dowcipem dziennikarza sportowego.

– Marcin, nie mogę uwierzyć jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy żeby się z tobą bić? Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybierałem, ja jestem w Warszawie, mam spotkania biznesowe z poważnymi ludźmi. Tam nikogo nie ma – mówił rozbawiony Stanowski. Podkreślił też, że wcale nie zamierzał się bić z bokserem.

Jednak Najmanowi nie było do śmiechu. Pięściarz nie ukrywał, że jest zawiedzony postawą niedoszłego rywala. „Każdy prawdziwy facet, (…) gdy umawia się na Sparing i w dodatku sam proponuje godzinę i miejsce, stawia się” – stwierdził.

Ku uciesze internautów Najman wymieniał „uprzejmości” ze Stanowskim jeszcze przez kilka dni. W sieci zaroiło się od memów i parodii wideo. Tymczasem bokser postanowił wykorzystać popularność i wystawił słynną niebieską kurtkę na aukcji WOŚP.

Kurtka Marcina Najmana wylicytowana. Krzysztof Stanowski musiał wydać majątek!

Licytacja zainteresowała Stanowskiego, który przy pomocy fanów postanowił wykupić przedmiot. Właśnie fakt, że dziennikarz zaangażował do udziału w zbiórce innych internautów nie spodobał się Najmanowi. „Masz gest to ją wylicytuj, nie masz to może któryś z kolegów co biegają w kanale ci pożyczy. Nie rób popeliny Farmazonie” – napisał.

Ostatecznie jednak Stanowskiemu udało się zwyciężyć. Choć trzeba przyznać, że suma, którą trzeba było wydać robi wrażenie. Dziennikarz poinformował, że cena zatrzymała się na kwocie 20 100 złotych! Informację potwierdził później także Najman.