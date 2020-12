Internauci oszaleli na punkcie pojedynku Marcin Najman vs. Krzysztof Stanowski. Choć „walka stulecia” nie doszła do skutku, to jednak poniedziałkowe wydarzenia zainspirowały internautów.

Konflikt Marcina Najmana z Krzysztofem Stanowskim trwa już od wielu miesięcy. Dziennikarz naśmiewa się z „osiągnięć sportowych” i charakteru Najmana, zaś bokser nie zostawia suchej nitki na jego działalności w sieci nazywając go „hejterem” i wyzywając na pojedynek. Podczas programu na Kanale Sportowym nieomal udało mu się doprowadzić do fizycznej konfrontacji. Jednak ostatecznie do walki nie doszło.

Marcin Najman wyzwał dziennikarza sportowego na sparing. Nie zdawał sobie sprawy, jak to się skończy….

W ostatnich dniach spór dziennikarza z bokserem rozgorzał na nowo. Zaczęło się od zaczepek Najmana, który komentował ostatnie problemy Kanału Sportowego. Bokser wymienił ze Stanowskim kilka wiadomości, aż w końcu dziennikarz poinformował go, że wybiera się w poniedziałek do Częstochowy (gdzie trenuje Najman).

„Tak sie sklada, ze jestem jutro w Czestochowie. Zapraszam o 12.00 przed budynek klubowy Rakowa” – ogłosił właściciel grupy Weszło. W odpowiedzi Najman nieco zmodyfikował lokalizację. „Czekam jutro o 12,00 klub Scout Czestochowa ul. Drogowców 12. Zobaczymy czy masz jaja czy wydmuszki…” – napisał.

„Nie bede specjalnie zbaczal z trasy, raz ci jeb…e przed budynkiem, a potem sobie jedz do kliniki czy gdzie tam zawsze sie meldujesz po walkach” – odpisał Stanowski.

Zdjęcia boksera pod klubem podbiły sieć. Najlepsze memy

Najman nie spodziewał się, że „pojedynek” jest jedynie żartem i pojawił się na miejscu w umówionym czasie. Wkrótce w sieci pojawiły się zdjęcia boksera. – Marcin, nie mogę uwierzyć jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy żeby się z tobą bić? Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybierałem, ja jestem w Warszawie, mam spotkania biznesowe z poważnymi ludźmi – odpowiedział Stanowski w materiale wideo.

– Przecież ja już ci mówiłem, że ty byś mnie zabił jednym ciosem. Ty byś pobił jakieś 85 procent kobiet w tym kraju, więc mnie też byś pobił. Ja nie będę do ciebie startował, ja nie umiem się bić – dodał dziennikarz.

Wielkie starcie, które nie doszło do skutku zainspirowało twórców memów. Poniżej przedstawiamy część z nich.

Najman przed stadionem Rakowa 😂 pic.twitter.com/wgjt9bH7eh — Wuja Jurek 🇵🇱⚽️ (@WujaJurek) December 21, 2020

Marcin Najman czekający na Krzysztofa Stanowskiego, Częstochowa 2020, koloryzowane pic.twitter.com/OYxySi5jpp — Kuba Kuźnar (@kubaqzn) December 21, 2020