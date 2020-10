Nie milkną echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w Polsce. Głos w dyskusji postanowiła zabrać Jolanta Kwaśniewska. – Zaczyna się piekło kobiet. Nie ulega najmniejszej wątpliwości – powiedziała w programie „Newsroom” WP. Żona byłego prezydenta zwróciła uwagę na rolę Agaty oraz Kingi Dudy.

Czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do wzruszenia kompromisu aborcyjnego, który obowiązywał w Polsce od czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Małżonka byłego prezydenta, Jolanta Kwaśniewska, nie kryje rozczarowania decyzją sędziów.

– Niejednokrotnie rozmawiałam w różnych sytuacjach o takim scenariuszu. Ciągle nam się wydawało, że jest to nieprawdopodobne. (…) Każdy z nas miał irracjonalną nadzieję, że do tego nie dojdzie. Do samego końca miałam nadzieję – powiedziała w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

Kwaśniewska o orzeczeniu TK: Nie chce mi się wierzyć, że ten fundamentalizm doszedł do głosu

Kwaśniewska zdradziła, że głęboko przeżyła informację o orzeczeniu TK. – Czułam wściekłość, bezsilność. Wszystko razem. (…) Nie chce mi się wierzyć, że ten fundamentalizm doszedł do głosu. Że doszło do tak dramatycznej sytuacji dla kobiet – podkreśliła.

– Zaczyna się piekło kobiet. Nie ulega najmniejszej wątpliwości – przyznała Kwaśniewska. W trakcie programu zwróciła uwagę, że kobiety, które zechcą dokonać aborcji, będą mogły dokonać tego zabiegu jedynie za granicą.

Mocne słowa pod adresem Andrzeja Dudy i jego rodziny

Kwaśniewska zwróciła również uwagę na brak protestów z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda przyznał wprost, że jest przeciwnikiem aborcji eugenicznej, zaś jego rodzina nie zabiera głosu w sprawie.

– Nie liczę na to, że to „nie” powie Agata Duda, nie oczekujmy tego. Prezydent Duda powiedział, że jest zadowolony z decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Głośno krzyczeć „nie” powinna też córka prezydenta – takie byłoby oczekiwanie moje i większości kobiet. Ale nie sądzę, żeby to zrobiła. Bardzo bym chciała się mylić – podsumowała.

Źródło: WP