Aleksander Kwaśniewski, były prezydent naszego kraju, udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”. Podczas rozmowy przyznał, dlaczego w jego opinii PiS wygra najbliższe wybory. W całej sprawie jest tylko jeden haczyk.

Aleksander Kwaśniewski udzielił wywiadu, w którym komentował m.in. nowy program PiS pn. „Polski Ład”. Jego zdaniem jest to program obliczony przede wszystkim na wyborcze zwycięstwo. Polityk nie ma wątpliwości, że to efekt pracy wielu specjalistów, którzy podeszli do tematu bardzo analitycznie.

Kwaśniewski uważa, że dokonano analizy rozmaitych obszarów Polski i po prostu ustalono, co im zaproponować. „Polski Ład został przygotowany przez strategów PiS po to, by wygrać kolejne wybory. To czysto wyborczy program przygotowany przez specjalistów, którzy spojrzeli socjologicznie na mapę, co komu potrzeba i do kogo się zwracać, z jakimi hasłami i postulatami” – powiedział były prezydent.

To jednak nie koniec. Kwaśniewski uważa bowiem, że w programie przygotowanym przez PiS są punkt, które on również, by poparł. Chodzi o m.in. kwestie podatkowe. Są jednak także sprawy, które budzą jego wątpliwości. „W tym programie są rzeczy, za którymi ja bym zagłosował, np. podniesienie kwoty wolnej od podatku. Mnóstwo rzeczy budzi też moje wątpliwości, domagałbym się wyliczeń i prawdziwego stanu budżetu państwa” – stwierdził.

Kwaśniewski przekonany, że PiS wygra wybory. Jest jednak pewien haczyk

Były prezydent w rozmowie z „Rz” przyznał także, że jego zdaniem PIS wygra kolejne wybory parlamentarne. „PiS wygra kolejne wybory parlamentarne” – powiedział bez ogródek były prezydent.

To jednak nie koniec. W całej sytuacji jest bowiem pewien haczy. Kwaśniewski przyznaje, że PiS wybory wygra, aczkolwiek w jego opinii ma niewielkie szanse, aby rządzić, tak jak dotychczas, w sposób samodzielny. „Ale czy będzie miał większość pozwalającą rządzić? Wątpię” – oznajmił.

