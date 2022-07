Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, przyjechał na szczyt grupy G-20 na indonezyjskiej wyspie Bali. Bliski współpracownik Władimira Putina został potraktowany w sposób, którego się raczej nie spodziewał.

Na indonezyjskiej wyspie Bali trwa szczyt ministrów spraw zagranicznych G-20. Na spotkanie przybył m.in. Siergiej Ławrow, reprezentujący Rosję oraz zarządzającego nią dyktatora – Władimira Putina.

Obecność Ławrowa podczas szczytu wywołała zrozumiałe napięcia. Wszak jest to przedstawiciel reżimu, który zaatakował Ukrainę i nadal prowadzi brutalną agresję przeciwko temu państwu. Agencja Kyodo, powołując się na nieoficjalne informacja, podaje, że „z powodu niechęci do Kremla zrezygnowano ze wspólnego zdjęcia”.

Foreign ministers of the #G20 countries refused to have their traditional group photo taken at the summit in #Indonesia.



This was due to the refusal of a number of diplomats to be photographed with #Russian Foreign Minister Sergei #Lavrov. pic.twitter.com/heWIP5cZXV