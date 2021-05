Politykiem pewnie zostanę już do końca swoich dni, ale już nie jako główne moje zajęcie – ogłosił Lech Wałęsa. Były prezydent zamieścił na Facebooku oświadczenie, w którym informuje o planach na przyszłość. Jedno jest pewne: będzie się działo…

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że były prezydent Lech Wałęsa szukał pracy. W serwisie flexi.pl pojawiło się ogłoszenie z ofertą usług w kategorii „Consulting/ Doradztwo Prelegent”. Były prezydent zaoferował przeprowadzenie szkolenia w zakresie „przywództwa” oraz spotkania motywacyjne.

Wałęsa poinformował później, że otrzymał wiele odpowiedzi. Wśród nich była nawet redaktor tygodnika „NIE”. Jednak były prezydent odmówił współpracy z medium. „Nie wszystko jest na sprzedaż mimo że jestem w potrzebie odmawiam. Pomiędzy kilkoma propozycjami pracy dla mnie, była i taka. Co o tym myśleć? Moja odpowiedzi była krótka – kiepski żart” – odpowiedział.

Były prezydent nie zamierza jednak zawiesić poszukiwań dodatkowych źródeł pieniędzy. W poniedziałek, 3 maja, na jego profilu pojawił się komunikat.

„Postanowiłem włączyć się w świat biznesu, który zapewni mi godziwe utrzymanie i tu spróbować swoich sił. Politykiem pewnie zostanę już do końca swoich dni, ale już nie jako główne moje zajęcie” – ogłosił Wałęsa.

„Na tym polu dałem z siebie już wszystko i osiągnąłem, co było możliwe do osiągnięcia. Zapraszam właścicieli firm i moich przyjaciół, aby usiedli ze mną do stołu i wspólnie zbudowali biznes plan i dochodową markę” – dodał.