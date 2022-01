Andrea Pirlo to kolejny trener, który chciałby pracować z reprezentacją Polski – poinformował Piotr Koźmiński na łamach portalu WP SportoweFakty. Włoch doskonale znany jest piłkarskim kibicom, chociaż do tej pory trenerskie CV ma dość skromne.

Odejście Paulo Sousy odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i całym piłkarskim świecie. Do Polskiego Związku Piłki Nożnej wciąż mają napływać kolejne kandydatury trenerów. Wcześniej media informowały, że chęć pracy z Biało-Czerwonymi zgłosił Paulo Cannavaro. Teraz Piotr Koźmiński poinformował na łamach WP SportoweFakty, że następcą Paulo Sousy chciałby być Andrea Pirlo.

Włoch to prawdziwa piłkarska legenda. Występował w takich drużynach, jak Inter Mediolan, AC Milan czy Juventus Turyn. Dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów a w 2006 roku zdobył z reprezentacją Włoch mistrzostwo świata.

Jako trener jego CV jest dużo mniej imponujące. Przez jeden sezon pracował wprawdzie z Juventusem Turyn i zdobył Puchar oraz Superpuchar Włoch, jednak nie wygrał mistrzostwa kraju ani nie sięgnął po międzynarodowe trofea. Po sezonie podziękowano mu za współpracę.

Piotr Koźmiński podkreślił, że chociaż kandydatura Pirlo robi wrażenie, to wcale nie jest on faworytem do objęcia funkcji selekcjonera polskiej kadry. Najgłośniej wciąż mówi się o dwóch faworytach – są to Adam Nawałka oraz Czesław Michniewicz.

Żr.: WP SportoweFakty