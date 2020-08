Michał Karbownik, lewy obrońca Legii Warszawa, najprawdopodobniej niebawem opuści klub. „Wojskowi” zarobią jednak na swoim zawodniku gigantyczne pieniądze.

Karbownik wdarł się szturmem do składu Legii. W zeszłym sezonie z miejsca wywalczył sobie miejsce w składzie, choć nie na nominalnej dla siebie pozycji. Zwykle występował bowiem w środku pola, ale Aleksandar Vuković ustawił go na lewej obronie. Tam poradził sobie świetnie stając się gwiazdą ligi.

Nic dziwnego, że o młodziutkiego piłkarza zaczęły pytać wielkie kluby. Mówiło się m.in. o FC Barcelonie, ale ostatecznie 19-latek nie zmienił barw. Wszystko wskazuje jednak na to, że stanie się to teraz. Serwis Weszło.com podaje bowiem, że Karbownik jest o krok od transferu.

Michał Karbownik zmieni klub. Legia Warszawa zarobi krocie

Weszło.com informuje, że Michał Karbownik znalazł się na celowniku SSC Napoli. Klub z Włoch miałby wyłożyć za obrońcę gigantyczne pieniądze. Kwota ma być tak wysoka, że pobity zostanie transferowy rekord ekstraklasy, który należy do innego piłkarza Legii Radosława Majeckiego. Bramkarz przeniósł się do AS Monaco za 7 milionów euro.

Początkowo mówiło się, że Napoli wyłoży za Karbownika, który w minionym sezonie rozegrał dla Legii 32 spotkania, 10 milionów euro, jednak ostatecznie stanęło na 8 milionach w europejskich walucie. To ponad 30 milionów polskich złotych.

Jeżeli Karbownik trafi do Napoli spotka na miejscu Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Ten drugi może jednak niebawem wyfrunąć z klubu. Mówi się bowiem, że interesuje się nim Juventus Turyn.