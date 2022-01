Dr Michał Sutkowski, lekarz, który regularnie komentuje sytuację związaną z koronawirusem, zabrał głos ws. kolejnej fali wywołanej przez wariant Omikron. Lekarz powiedział, co robić, by zmniejszyć szanse na ciężki przebieg Covid-19.

Dr Michał Sutkowski w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska przyznał, że „najprawdopodobniej każdy z nas złapie Omikrona”. Mamy jednak szanse na to, by ciężki przebieg choroby nas nie dotknął. Musimy jednak stosować się do pewnych zasad.

Lekarz przyznaje, że nie powinniśmy dać „ogłupić się koronasceptykom”. Jak przyznaje, nie możemy dać sobie wmówić, że zakażenie koronawirusem to jedynie „drapanie w gardle”. „Na Covid-19 zmarło 100 tys. osób. Większość osób, zwłaszcza ci zaszczepieni dawką przypominającą, przejdzie infekcję w sposób łagodny. Jednak ze względu na zaraźliwość wariantu Omikron chorych będzie przybywać lawinowo” – powiedział i dodał, że „nadal warto się zaszczepić”.

Sutkowski uważa, że w związku z nadchodzącą piątą falą należy ograniczyć kontakty społeczne oraz stosować środki bezpieczeństwa. Wtedy istnieje większa szansa na to, że wirusa jednak nie złapiemy. Jeżeli jednak zakażenie nas dopadnie i wystąpią objawy, nie powinniśmy leczyć się samodzielnie w domu.

„Jeśli dojdzie do potwierdzenia zakażenia umówić się na konsultację, oczekiwać od lekarza rodzinnego przedstawienia schematu leczenia i wyznaczenia daty kontrolnej konsultacji. Lekarz poinformuje, przy jakich objawach należy zgłosić się do szpitala” – ocenił.

W przypadku zachorowania pod żadnym pozorem nie powinniśmy również na własną rękę zażywać antybiotyków oraz leków przeciwzakrzepowych. O ich podaniu zawsze musi decydować nasz lekarz prowadzący.

