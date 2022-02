Lekarz Bartosz Fiałek poinformował w sieci, że w nocy otrzymał realną groźbę pozbawienia go życia. Osoba przedstawiająca się jako „Morderca z Płońska” zagroziła, że powinien on „oczekiwać godziny śmierci”. Przekazał, że poświęci się i najpierw zabije lekarza, a następnie siebie.

Bartosz Fiałek to lekarz specjalizujący się w dziedzinie reumatologii. Działa również jako popularyzator wiedzy medycznej, jest aktywny w mediach społecznościowych, między innymi w kontekście pandemii COVID-19. Jego działalność przysporzyła mu również wrogów, jednak wiadomość, jaką otrzymał w nocy, jest przerażająca.

Lekarz poinformował w mediach społecznościowych poinformował dziś, że otrzymał w nocy realną groźbę pozbawienia go życia. Nie opublikował w swoich mediach społecznościowych, ale przekazał profilowy „Wylecz Nienawiść”. Jak się okazuje, do eksperta napisała osoba podpisująca się jako „Morderca z Płońska”. Poinformowała ona, że i tak zamierzała popełnić samobójstwo, więc „poświęci się i najpierw zabije lekarza, a potem siebie”.

Dramatyczne informacje przekazano na profilu „Wylecz Nienawiść”. „Chciałabym pokazać Wam coś absolutnie szokującego… Gdy Bartosz Fiałek pokazał mi tego maila, nie mogłam uwierzyć w to co czytam. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Kim my się staliśmy jako ludzie?! Jak można w taki sposób grozić drugiemu człowiekowi, który poświęca swój wolny czas na edukowanie pacjentów? Który postanowił zawodowo ratować zdrowie i życie ludzkie? Jestem zbulwersowana. Mam ogromną nadzieję, że to zakończy się złapaniem tej osoby i doprowadzeniem przed wymiar sprawiedliwości. Tak już dłużej być nie może… Jeśli jesteście w stanie w jakikolwiek sposób pomóc – piszcie proszę do mnie” – czytamy.

Osoba grożąca lekarzowi wprost przyznała, że śledzi jego drogę do pracy. „Też mieszkam w Płońsku i nie będziesz kur** szargał honoru naszego miasta. Wiem, gdzie pracujesz i obserwuję twoją drogę do pracy. Zatem oczekuj godziny śmierci swojej. Podpisano, Morderca z Płońska” – czytamy.

