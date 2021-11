Nagranie z awantury Marty Lempart i pani sprzątającej obiegło w piątek media społecznościowe. Sprzątaczkę wyprowadziło z równowagi zachowanie aktywistki. Sytuację skomentowała Agnieszka Gozdyra.

Wczoraj informowaliśmy o zgrzycie podczas happeningu z Martą Lempart. Aktywistka pojawiła się przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, aby zaprotestować przeciwko planom debaty sejmowej nad zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce.

Liderka Strajku Kobiet oblała drzwi i posadzkę czerwoną farbą. – Nawet ciąża z przestępstwa nie będzie powodem do aborcji, nawet zagrożenie zdrowia matka nie będzie powodem do aborcji. Będzie karanie więzieniem kobiet za aborcję. Będzie karanie za informowanie o aborcji – ostrzegała.

Jej wystąpienie przerwała kobieta zajmująca się sprzątaniem. Sprzątaczka zwróciła uwagę, że będzie musiała zmyć rozlaną farbę, dając do zrozumienia, że jest to dla niej uciążliwe.

– Ja. Ja walczę za pani dzieci też – powiedziała Lempart.

– To niech pani umyje teraz! – domagała się sprzątaczka.

– Nie! – odparła stanowczo Lempart.

– Jak to nie? Jak to nie, proszę pani? Pani myśli, że za co mi płacą? – oburzała się kobieta.

Tak to jest, gdy strugasz wielką REWOLUCJONISTKĘ, a jesteś tak niekompetentna, że nawet przy rozlewaniu niewielkiej ilości farby nie jesteś w stanie nie ufajdać sobie ubrania, na dodatek zbierasz opi****ol od sprzątaczki. Lenin się w grobie przewraca🤪#Lempart pic.twitter.com/nrF2h7qsx3 — Bernard Jankowski (@BernardSHOWvlog) November 26, 2021

Sytuacja jest szeroko komentowana w sieci. Po stronie pani sprzątającej opowiedziała się m.in. Agnieszka Gozdyra z Polsat News.