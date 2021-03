Marta Lempart uważa, że największym wrogiem polskich kobiet jest Kościół Katolicki. Liderka Strajku Kobiet przyznała to wprost w programie „Kropka nad i” TVN24. – Fundamentaliści razem z Episkopatem porwali nam państwo – podkreśliła.

8 marca środowiska feministyczne zorganizowały manifestację na terenie Warszawy. Na miejscu pojawiły się m.in. aktywistki Strajku Kobiet z Martą Lempart na czele. Podczas protestu doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze wyciągali pojedyncze osoby z protestu.

Temat poniedziałkowej manifestacji został poruszony w programie „Kropka nad i” TVN24, w którym gościła Lempart. Liderka Strajku Kobiet przekonuje, że to policja zachowywała się agresywnie w stosunku do protestujących. – Napiera, wyciąga ludzi, wywozi, wrzuca do suk – podkreśliła.

Lempart nie ma wątpliwości: Polską rządzą niekompetentni ludzie

Lempart przekonuje, że protest miał charakter pokojowy. – Mamy muzykę, bawimy się, ale pokazujemy co jest ważne. (…) O wolność już nie zawalczymy marszami z balonikami, tylko blokując ronda – zauważyła. Liderka strajkujących podkreśliła, że kobiety walczą o gruntowne zmiany w kraju. – Zaczęło się od aborcji, ale idziemy po wszystko, chodzi nam o wszystko – dodała.

W pewnym momencie programu pojawił się wątek przyczyn konfliktu społecznego w Polsce. – Największym wrogiem kobiet jest i był Kościół – oceniła Lempart. – Polską rządzą niekompetentni ludzie, którzy nie zauważyli, że fundamentaliści razem z Episkopatem porwali nam państwo – dodała.

Monika Olejnik zadaje pytanie "kto jest wrogiem kobiet". Przecież to jakiś absurd.

Marta Lempart odpowiada, że największym wrogiem kobiet jest kościół, a w Polsce rządzą fundamentaliści.

Ludzie, przecież to jest tak głupie, że nawet nie ma jak tego komentować — Łukasz Żygadło (@lukaszygadlo) March 9, 2021

Liderka Strajku Kobiet w ostrych słowach potępiła zachowanie posłanek PiS, które nie popierają postulatów protestujących. Ubolewała również nad postawą Jarosława Kaczyńskiego. – Już kompletnie niczego nie kuma i odkleił się od rzeczywistości – dodała.