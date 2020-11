Dostaję dziennie około 300 gróźb – telefonicznych, w formie SMS-ów lub e-maila oraz listownie – mówi Marta Lempart w rozmowie z niemieckim tygodnikiem „Die Zeit”. Liderka Strajku Kobiet przyznała, że nie czuje się bezpiecznie, odkąd opublikowano jej prywatny adres. Na wywiad zareagował publicysta Rafał Ziemkiewicz.

„Dostaję dziennie około 300 gróźb – telefonicznych, w formie SMS-ów lub e-maila oraz listownie” – powiedziała (cytat za Deutsche Welle). Wyprowadziłam się ze swojego domu, ponieważ mój adres został opublikowany i nie byłam bezpieczna” – zaznaczyła aktywistka. Lempart zdradziła nawet, że od dwóch tygodni nie odwiedziła swojego mieszkania.

Lempart dla „Die Zeit”: Jesteśmy na wojnie z rządem https://t.co/30DfxzAjL0 — DW Polski (@dw_polski) November 12, 2020

Liderka Strajku Kobiet jest przekonana o słuszności swoich działań. W jej opinii dobrym dowodem jest fakt, że stała się obiektem ataku dla rządowych mediów.

Lempart przekonuje, że głównym wrogiem protestujących jest rząd PiS oraz policja. „Kaczyński w minionych tygodniach celowo zachęcał neofaszystów do przemocy i wzywał ich do obrony Polski. To nie jest jednak nasza walka. Zamiast kontrdemonstracji zorganizowaliśmy ośmiogodzinny event online” – stwierdziła.

Rozmowa aktywistki wywołała falę komentarzy w mediach. Ostrą opinią podzielił się Rafał Ziemkiewicz. „Obrzydliwa hipokrytka, która sama podawała w sieci prywatne adresy i wzywała do atakowania w domu np prof Pawłowicz – teraz wypłakuje się Niemcom, że boi się mieszkać…” – napisał publicysta „Do Rzeczy”.

Obrzydliwa hipokrytka, która sama podawała w sieci prywatne adresy i wzywała do atakowania w domu np prof Pawłowicz – teraz wypłakuje się Niemcom, że boi się mieszkać… Spod jakiego kamienia ta stwora wypełzła? https://t.co/koyBxb0JFN — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) November 12, 2020

Źródło: dw.com, Twitter