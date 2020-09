Rzadkie nagranie z fotopułapki opublikowali leśnicy z Nadleśnictwa Baligród. Widać na nim tym razem nie jedno czy grupę zwierząt, ale człowieka. I to takiego, któremu wyjątkowo wyjątkowo dopisywał humor.

Do nietypowych nagrań z leśnych fotopułapek jesteśmy przyzwyczajeni. Często pokazują one ujęcia życia zwierząt w naturalnym środowisku, które mogą być bardzo zaskakujące. Niekiedy rejestrują też ludzi. Niestety, często zdarza się, że przy okazji chociażby śmiecenia w lesie. Tym razem było zupełnie inaczej.

Leśnicy z niezwykle popularnego w internecie Nadleśnictwa Baligród opublikowali nietypowe nagranie z fotopułapki. Widać na nim mężczyznę, któremu wyjątkowo dopisywał humor. W pewnym momencie zaczął on tańczyć makarenę.

Jak wyjaśnili leśnicy, znają oni tańczącego mężczyznę. Można więc przypuszczać, że doskonale wiedział on, iż w tym miejscu zainstalowana jest kamera. „Czasem fotopułapka uchwyci radosnego turystę radośnie pląsającego w gęstym lesie. Jako, że to nasz znajomy to udostępniamy z przestrogą dla innych. Nie bójcie się tańczących fotografów. Pozdrawiamy!” – czytamy na stronie nadleśnictwa na Facebooku.

Nagranie z fotopułapki można zobaczyć poniżej.

