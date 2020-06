Robert Lewandowski w obecnym sezonie imponuje formą. W sobotnim spotkaniu z Bayerem Leverkusen Polak strzelił 400. bramkę w klubowych rozgrywkach w swojej karierze. Pobił także kolejny rekord.

Robert Lewandowski ma już na koncie 400 goli w klubowych rozgrywkach w swojej karierze. Najwięcej bramek, 235, strzelił oczywiście dla Bayernu Monachium. Wcześniej strzelał również dla Borussii Dortmund, Lecha Poznań oraz Znicza Pruszków. Spośród aktywnych piłkarzy, więcej bramek strzelali jedynie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović.

To jednak nie jedyny powód, dla którego bramka w spotkaniu z Bayerem Leverkusen przejdzie do historii. To 30 gol Lewandowskiego w tym sezonie. Tym samym Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Bundesligi i wyrównał swój rekord – 30 bramek strzelał w sezonach 2015/2016 oraz 2016/2017. Lewandowski ma jeszcze trzy spotkania, by poprawić ten status, ponieważ w najbliższej kolejce będzie musiał pauzować ze względu na dużą ilość żółtych kartek.

Polak pobił jeszcze jeden rekord, ponieważ strzelił 44 gola w tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w jakich brał udział Bayern Monachium. Wcześniejszy rekord (43 gole) zanotował trzy lata temu.

Historyczną bramkę Polaka można zobaczyć poniżej.

TEJ MASZYNY JUŻ NIE ZATRZYMACIE ‼ Robert Lewandowski z kolejną bramkę w @Bundesliga_DE 🔥 Polak jest w tym sezonie niesamowity 🇵🇱@FCBayern wysoko prowadzi z @bayer04fussball 🔝



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT 2 pic.twitter.com/AxmzFJrvI2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) June 6, 2020

Źr.: Twitter/CANAL+ SPORT