Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Włochami w meczu Ligi Narodów. A patrząc na grę Biało-Czerwonych był to niski wymiar kary. Po meczu Robert Lewandowski udzielił wywiadu, który był bardziej niż wymowny.

O tym spotkaniu z pewnością chcielibyśmy zapomnieć jak najszybciej. Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Włochami. I trzeba uczciwie przyznać, że patrząc na grę Biało-Czerwonych to wynik nie jest wcale dla nas zły. Polacy przez cały mecz nie stworzyli praktycznie żadnej sytuacji, podczas gdy Włosi przez dużą część spotkania byli pod naszą bramką.

Trudno się więc dziwić, że w wywiadach po spotkaniu nie brakowało gorzkich słów. Jednak chyba najbardziej wymowne było kilka sekund z wypowiedzi Roberta Lewandowskiego dla TVP Sport. Milczenie kapitana polskiej kadry po pytaniu o strategię na mecz mówiło wiele.

Lewandowski milczy po pytaniu o strategię

„Jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj pokonać? Jakie były wskazówki, co mieliście robić?” – pytał Jacek Kurowski. To moment w wywiadzie, po którym Robert Lewandowski przez kilka sekund nie powiedział ani słowa.

Dalszej jego wypowiedzi towarzyszył wymowny uśmiech. „Tak naprawdę przygotowując się do tego meczu wiedzieliśmy, że musimy spróbować zaatakować, przy piłce się bardziej utrzymać. Ale co innego jak się o tym mówi, co innego w teorii, a co innego w praktyce. Przed nami dużo rzeczy do poprawy, szczególnie w treningu, żeby wykorzystać każdy trening na maksa” – powiedział kapitan kadry.

Ta cisza Roberta Lewandowskiego po pytaniu @JKurowski wyraża więcej niż tysiąc słów… 😐 Niewypowiedziane błaganie o radykalne zmiany❓ #kadra2020 #ITAPOL pic.twitter.com/rLVCW8e0Qf — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2020

Źr.: Twitter/TVP SPORT