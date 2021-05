Reprezentacja Polski w piłce nożnej miała możliwość przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Jak się okazuje, część zawodników, w tym prawdopodobnie również Robert Lewandowski, odczuwają skutki uboczne. Z tego powodu dziś nie mogą wziąć udziału w treningu.

Piłkarze reprezentacji Polski przebywają od poniedziałku na zgrupowaniu w Opalenicy. We wtorek mieli oni możliwość przyjęcia szczepionki jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Część z nich odczuwa dziś skutki uboczne, przez co nie mogą wziąć udziału w treningu.

Informację w tej sprawie podał między innymi Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl. „Dziś w porannym treningu nie biorą udziału: Lewandowski, Milik, Jóźwiak, Rybus, Moder, Dawidowicz. Lekkie dolegliwości po szczepionce i fizjoterapia” – napisał.

Lewandowski odczuwa dolegliwości po szczepieniu?

Z kolei dziennikarz TVP Sport Radosław Przybysz zaznaczył, że część zawodników miała zaplanowaną wizytę u fizjoterapeuty. Nie wiadomo jednak, którzy piłkarze byli nieobecni z tego powodu. „W pierwszym, porannym treningu nie uczestniczy spora grupa reprezentantów, w tym Lewandowski, Milik, Jóźwiak, Rybus czy Moder. Nie wszyscy jednak ze względu na gorsze samopoczucie po szczepieniu. Część po prostu na rano zaplanowała wizytę u fizjoterapeutów” – czytamy. Po chwili dodał, że w tej grupie są jeszcze Dawidowicz i Kozłowski.

Przypominamy, ze zgrupowanie kadry w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W tym czasie kadrowicze rozegrają dwa spotkania towarzyskie – we Wrocławiu z Rosją i w Poznaniu z Islandią. Później przeniosą się do Sopotu, gdzie będą oczekiwać na rozpoczęcie Mistrzostw Europy.

