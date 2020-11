Wiele wskazuje na to, że występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Holandii jest mocno zagrożony. Jak donosi portal WP Sportowe Fakty, kapitan polskiej kadry zmaga się z bólem mięśni. W ciągu ostatnich 19 dni Polak rozegrał cztery mecze w pełnym wymiarze czasowym.

Reprezentacja Polski ma już zapewnione utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Natomiast szanse na awans do Final Four są czysto matematyczne. Musielibyśmy nie tylko wygrać z Holandią, co przy obecnej dyspozycji kadry wydaje się bardzo trudne, ale również liczyć na porażkę Włochów z Bośnią i Hercegowiną.

Nic więc dziwnego, że na mecz z Holandią możemy nie wyjść w najsilniejszym składzie. Jak informuje portal WP Sportowe Fakty, w składzie może zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Licząc spotkania klubowe i reprezentacyjne, kapitan polskiej kadry w ciągu ostatnich 19 dni rozegrał cztery spotkania w pełnym wymiarze czasowym.

Już w drugiej połowie meczu z Włochami Lewandowski odczuwał ból mięśni, jednak pozostał na murawie do końca spotkania. Kontuzja może jednak wykluczyć go ze spotkania przeciwko Holandii.

Źr.: WP Sportowe Fakty