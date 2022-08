Robert Lewandowski udzielił wywiadu hiszpańskiej telewizji, w którym znów mówił o swoim byłym klubie. Polski napastnik nie ma wątpliwości, że piłkarze Bayernu Monachium poradzą sobie bez niego w składzie.

Lewandowski przyznał, że nie ma wątpliwości, co do tego, że koledzy z jego byłego klubu nie będą mieć problemów ze zdobywaniem bramek. „Inni piłkarze będą strzelać więcej goli niż w poprzednich latach” – wyjaśnił.

W poprzednich latach to właśnie Lewandowski zdobywał dla klubu z Bawarii najwięcej bramek bijąc kolejne rekordy. Lewy nie obawia się jednak o skuteczność jego byłych kolegów.

„Nie mam wątpliwości, że beze mnie dalej będą strzelać gole. Jestem pewien, że inni piłkarze będę zdobywać więcej bramek niż w poprzednich latach. Potrafią się dostosowywać i dysponują tak dużą jakością, że drużynie nie jest potrzebna klasyczna 'dziewiątka'” – powiedział Lewandowski.

Lewy szczególnie wyróżnił 19-letniego Jamala Musiala. „’Bambi’ to szczególny talent, taki jak Pedri, Gavi czy Ansu Fati w Barcelonie. Robi wrażenie, jak szybko dojrzał i dopasował się poziomem do Bayernu, a do tego jak bardzo chce się rozwijać i uczyć. Niesamowicie drybluje tymi swoimi długimi nogami. Jestem pewien, że będzie coraz lepszy, przed nim wielka przyszłość” – przewiduje Lewandowski.

Źr. RMF FM