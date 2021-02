Robert Lewandowski długo nie odniósł się do zwolnienia Jerzego Brzęczka ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pytany był o to jednak na antenie „Dzień Dobry TVN”. Stwierdził, że to nie jest przyjemna sytuacja i wyraził nadzieję, że wszyscy wyciągną z tego wnioski.

Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jego zwolnienie wywołało duże zaskoczenie, tym bardziej, że jeszcze jesienią Zbigniew Boniek zapewniał, że nie ma takich planów. Miejsce Brzęczka zajął Paulo Sousa. Portugalczyk spotkał się już między innymi z Robertem Lewandowskim i obecnie szykuje się do pierwszego zgrupowania kadry, które zaplanowane zostało na marzec.

Tymczasem Robert Lewandowski długo nie komentował zwolnienia Jerzego Brzęczka. Teraz odniósł się do tego na antenie „Dzień Dobry TVN”. „Nie tylko dla mnie, ale dla każdego to była szokująca decyzja. Zdaję sobie sprawę, że taka sytuacja nie jest miła ani przyjemna dla każdego z nas. Zwolnienie trenera to też porażka piłkarzy. Trzeba to sobie jasno powiedzieć” – stwierdził.

Lewandowski nie chciał odnieść się do pytania, czy przyczyną zwolnienia Brzęczka był konflikt właśnie z nim. Wyraził jednak nadzieję, że z całej sytuacji wszyscy wyciągną wnioski. „Dla nas jest teraz czas do przemyślenia, co my zrobiliśmy źle albo co powinniśmy zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić następnym razem. Jako drużyna i zespół musimy wygrywać” – powiedział.

Źr.: Dzień Dobry TVN