Robert Lewandowski popisał się fantastycznym golem w meczu Ligi Mistrzów. Polak zanotował trafienie strzałem przewrotką w starciu fazy grupowej przeciwko ekipie Dynama Kijów.

Dynamo Kijów podejmuje u siebie Bayern Monachium w meczu fazy grupowej (grupa E) przeciwko zespołowi Dynama Kijów. Gracze z Bawarii od samego początku przejęli inicjatywę w spotkaniu i są stroną dominującą. Kluczową rolę w drużynie mistrza Niemiec odgrywa Robert Lewandowski.

Kapitan naszej drużyny narodowej już w czternastej minucie wpisał się na listę strzelców. Zrobił to jednak w nieprawdopodobny sposób. Polak trafił bowiem do siatki ukraińskiej drużyny strzałem z przewrotki. Lewandowski zanotował więc kapitalne trafienie, które z pewnością przejdzie do historii bramek strzelonych w Lidze Mistrzów.

KAPITALNY gol Roberta Lewandowskiego w meczu Ligi Mistrzów! Efektowna przewrotka Polaka! 😍 pic.twitter.com/ojmYorWOEp — Polsat Sport (@polsatsport) November 23, 2021

Gol, którego zdobył Lewandowski był szeroko komentowany w sieci. Internauci byli pod wielkim wrażenie strzelonej przez Polaka bramki. Nie zabrakło jednak „szydery” i nawiązań do absencji Lewandowskiego w meczu reprezentacji Polski z Węgrami. „Skoro dzisiaj Lewandowski ma już kolejną bramkę w tym sezonie UCL, to nie zdziwię się, że w ostatniej kolejce Nagelsmann da mu odpocząć” – napisał jeden z internautów.

Skoro dzisiaj Lewandowski ma już kolejną bramkę w tym sezonie UCL, to nie zdziwię się, że w ostatniej kolejce Nagelsmann da mu odpocząć. #DKVBAY #UCL — Krzysztof Rosłoński (@Roslonski1993) November 23, 2021

Polak „napoczął” Dynamo Kijów, a jeszcze przed zmianą stron kolejne trafienie „dorzucił” inny zawodnik Bayernu Monachium, Kingsley Coman. Na przerwę zawodnicy z Monachium schodzili więc z murawy z dwubramkową przewagą. Mecz trwa.

Bayern Monachium jest samodzielnym liderem grupy E Ligi Mistrzów. Drużyna, której liderem jest Robert Lewandowski wyprzedza w niej Barcelonę, Benfikę Lizbona oraz ukraińskie Dynamo Kijów.