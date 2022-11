Robert Lewandowski wyleciał z boiska podczas wczorajszego meczu Osasuny Pampeluna z Barceloną. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zachowanie Polaka w szatni, już po zakończeniu spotkania.

Do zdarzenia z udziałem Polaka doszło w 31. minucie spotkania. Wówczas Lewandowski otrzymał drugi żółty kartonik, a w konsekwencji czerwony. „Lewy” musiał więc opuścić murawę i udać się do szatni.

Polak był wściekły. Podobnie, jak jego koledzy, którzy w momencie podjęcia decyzji przez sędziego otoczyli go i próbowali wpłynąć, by zmienił zdanie. Lewandowski zaciekle, w języku angielskim, tłumaczył arbitrowi, że ten popełnił błąd wyrzucając go z boiska, jednak rozjemca zawodów pomiędzy Osasuną a Barceloną pozostawał nieugięty.

– Czujemy się skrzywdzeni. To były bardzo niesprawiedliwe decyzje. Wszystko było przeciwko nam – powiedział po meczu Xavi Hernandez, trener Barcelony, która ostatecznie pokonała Osasunę 2-1.

Jest nagranie z szatni Barcelony. Pokazano, co Lewandowski robił po meczu

Po meczu do sieci trafiło nagranie, na którym widać zawodników Barcelony cieszących się z triumfu w Pampelunie. Co ciekawe, wspólnie z zawodnikami, którzy wystąpili w meczu raduje się także Lewandowski – już w „cywilnym” ubraniu.

Widać, że z Polaka zeszło ciśnienie, które miał po tym, jak otrzymał czerwoną kartkę. Z pewnością obawiał się bowiem, że jego absencja osłabi zespół, który ostatecznie będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Ostatecznie drużyna Xaviego wywiozła jednak trzy punkty ze stadionu w Pampelunie.