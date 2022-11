Robert Lewandowski ze szczerym wywiadem dla hiszpańskiej „Marki”. Czy słowa kapitana naszej reprezentacji nie spodobają się selekcjonerowi Michniewiczowi?

Robert Lewandowski udzielił prawdopodobnie jednego z ostatnich wywiadów przed mundialem. Polak był rozmówcą niezwykle popularnej w Hiszpanii „Marki”. Nasz kapitan nie gryzł się w język i odniósł się do stylu gry reprezentacji.

„Lewy” bez ogródek przyznał, że grupa, w której znalazła się Polska jest zwyczajnie trudna, a każdy mecz będzie stanowił dla zespołu Czesława Michniewicza prawdziwe wyzwanie. Piłkarz stwierdził jednocześnie, że zespół musi być gotowi do walki o każdy centymetr boiska już od pierwszej minuty gry.

– To dla nas ogromne wyzwanie w bardzo trudnej grupie, każdy mecz będzie trudny. Dla każdego, kto jedzie do Kataru na tym etapie sezonu, to wymagające zdanie. Musimy być na to gotowi, musimy walczyć od pierwszej minuty i pokazać to, co najlepsze. Niezależnie od tego, jak będzie ciężko – powiedział kapitan polskiej drużyny narodowej.

Lewandowski o swojej roli w reprezentacji i stylu gry

W rozmowie z „Marką” Lewandowski odniósł się także do swojej roli w kadrze. Ta, rzecz jasna, jest zgoła inna niż w Barcelonie, gdzie Polak gra w towarzystwie dużo lepszych zawodników.

– Moja rola na boisku jest zupełnie inna niż w FC Barcelonie. Muszę grać dla drużyny, by wygrywać. Zdobycie miana MVP będzie dużym wyzwaniem, ponieważ nie atakujemy tak dużo i nie mamy wielu szans na zdobycie bramki, co dla napastnika nie jest najłatwiejsze. Jestem jednak na to gotowy i wszystko, co zrobię, będzie dla drużyny, a nie dla moich osobistych rekordów – powiedział Polak.

Czy te słowa nie spodobają się selekcjonerowi Michniewiczowi? Lewandowski po prostu stwierdził fakt. Nasza reprezentacja nie gra obecnie porywającego futbolu, a jednym z jej głównych celów jest trzymanie dyscypliny taktycznej i uprzykrzanie gry rywalom. Piłkarze ofensywni mają więc przy tej taktyce pewne problemy.