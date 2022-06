Robert Lewandowski, który był gościem w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onecie, zapytany został o plebiscyt „France Football” o Złotą Piłkę. Napastnik reprezentacji Polski wypowiedział się między innymi na temat Leo Messiego. W kontekście Argentyńczyka użył niesamowitego porównania.

Robert Lewandowski ostatecznie nie zdobył Złotej Piłki za ubiegły sezon. Nagroda w plebiscycie „France Football” przypadła Leo Messiemu, który zdobył trofeum po raz siódmy w karierze. Nie brakuje ekspertów twierdzących, że Polak został oszukany i to jemu należała się główna nagroda.

Lewandowski został zapytany o te kontrowersje podczas podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onecie. „Ciężko powiedzieć, że byłem wściekły, jeśli patrzysz na to, że wybór będzie dokonany między tobą, a Leo Messim” – powiedział. „To z jednej strony jarasz się tym, twoje poczucie wartości jeszcze wzrasta, bo ty – dajmy na to według połowy osób – jesteś lepszy. A druga połowa mówi, że to on był lepszy. Ale to Leo Messi, gość, który na szczycie jest od 12-15 lat. I jest jak historyczne Ferrari. I też czujesz się jak Ferrari, tylko nowsze” – dodał.

Napastnik reprezentacji Polski nie ukrywał, że dojście do takiego etapu to ogromna satysfakcja. „Ja, chłopak z Polski, z małej wsi pod Warszawą, jeżdżący na treningi po 1,5 godziny, z trochę piłkarsko zaściankowego świata. Okazuje się, że jestem na tej samej scenie, co największe gwiazdy piłki w historii. Wow” – mówił Lewandowski.

Źr.: Onet